Contrastele se atrag... dar nu prea mult

Ştire online publicată Joi, 02 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Nepotriviti. S-a dovedit stiintific! In cuplu, contrastele se atrag, dar nu trec proba timpului. Specialistii de la Universitatea din Ontario au concluzionat, in urma unui studiu, ca partenerii care nu au interese comune, atitudini si perceptii asemanatoare se atrag, dar nu sunt fericiti in cuplu. Chiar daca la inceput trec cu vederea diferentele dintre ei, cu timpul, deosebirile duc la distrugerea relatiei. Citeste mai departe...