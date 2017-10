Contează cât de mulţi parteneri sexuali am avut?

Contează cât de mulți parteneri sexuali am avut?

Ştire online publicată Luni, 18 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Este un numar in privinta caruia atat barbatii, cat si femeile, mint in mod regulat: numarul partenerilor sexuali pe care i-au avut. Ei bine, pentru cuplurile noi, poate fi o intalnire tensionata atunci cand vine vorba de a impartasi marele numar. Ce se intampla daca numarul unui partener este mai mare decat al celuilalt? Ce se intampla daca un partener considera ca numarul celuilalt este prea mare? Sau prea mic? Ce se intampla daca unul sau ambii parteneri nascocesc numarul partenerilor? Si asta e problema reala cu marele numar - creeaza mai multe intrebari decat raspunsuri. Barbatii adauga la numarul lor, in timp ce femeile scad. Este aceeasi veche poveste. Barbatii cu multe parteneri sunt adevarati armasari, in timp ce femeile sunt adevarate usuratice. Astfel, minciuna poate aparea ca singura modalitate de a depasi aceasta problema. Citeste mai departe...