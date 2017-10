Constantin Iosef vorbeşte despre divorţ: Eu nu consider că am fost însurat cu Teo!

Constantin Iosef vorbește despre divorț: Eu nu consider că am fost însurat cu Teo!

Ştire online publicată Luni, 29 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

A divorțat de Teo la sfârșitul anului 2012 și, de atunci, fostul soț al vedetei a evitat să discute despre acest eveniment neplăcut din viața sa. Acum însă, Constantin Iosef a decis să dea cărțile pe față și face dezvăluiri-șoc despre căsnicia lui cu vedeta TV, dar și despre relația pe care o au în prezent.Contactat de Libertatea, bărbatul, care până acum a refuzat să dea și cel mai mic detaliu despre căsnicia de numai șase luni cu vedeta TV, a mărturisit, în premieră, că, practic, fosta soție a fost cea care l-a ajutat să-și regăsească fericirea în brațele actualei partenere.“Teo a fost persoana nepotrivită, dar providențială. În urma căsătoriei amândoi am avut de câștigat. Ea s-a întors în televiziune, așa cum și-a dorit, iar eu, datorită ei, am regăsit- o, după 20 de ani, pe Manuela, marea mea dragoste. M-am reîntâlnit cu ea după divorț, în momentul în care prietenii noștri comuni au pus-o la curent cu ce mi se întâmplase. Este total fals ceea ce s-a insinuat, cum că din cauza ei m-am despărțit de Teo. Eu și Teo nu ne potriveam, eram total diferiți, ne certam de fiecare dată când ieșeam în oraș, pentru că aveam percepții diferite”, a mărturisit Constantin Iosef pentru Libertatea.Fostul rugbist a făcut și o destăinuire-șoc, și anume că el se răzgândise în privința însurătorii cu doar o săptămână înainte de nuntă: “Mi-am dat seama de atunci că nu-i bine să fac acest pas și, cu o săptămână înainte, am plecat de acasă. Până la urmă, am cedat și din cauza presiunilor care s-au făcut asupra mea, dar și pentru că am zis că poate o să ajungem să ne cunoaștem mai bine și o să ne înțelegem. Din acest motiv, am întârziat să depunem actele la primărie câteva zile. Pot spune însă că eu nu simt că am fost însurat, nu consider că aceea a fost o căsătorie, eu nu eram acolo. Teo știa dinainte de nuntă că nimic nu era în regulă”, scrie libertatea.ro.