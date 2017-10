Constănţeanul Petru Buiuca a câştigat Master Chef deşi nimeni nu l-ar fi văzut bucătar

Constănțeanul Petru Buiuca a câștigat Master Chef deși nimeni nu l-ar fi văzut bucătar

Petru Buiuca este marele câștigător al finalei „MasterChef”, care a fost difuzată miercuri seară în direct la Pro TV, el câștigând și marele premiu în valoare de 50.000 de euro, după ce a încântat juriul cu talentul său gastronomic.„Acest concurs mi-a deschis ochii despre cum se poate găti. Eu chiar fac cartofi prăjiți acasă și să câștig competiția asta înseamnă foarte mult”, a spus Petru Buiuca, imediat după aflarea verdictului juraților.„MasterChef mi-a schimbat viața. Indiferent de ce se spune eu știu că pasiunea, munca, perseverența și toate probele astea m-au adus la un altfel de nivel. Gândesc altfel viața”, a mai spus Petru, precizând că va folosi premiul pentru a-și ajuta familia.Câștigătorul competiției Master Chef, Petru Buiuca, a fost din- totdeauna perseverent și ambițios, însă nu în ceea ce privește bucătăria. Foști săi colegi de clasă au fost plăcut surprinși să-l vadă la o competiție de gătit pe cel care în perioada școlii părea să fie interesat doar de fizică, chimie și matematică. Se pare, totuși, că buna cunoaștere a științelor exacte l-a ajutat pe constănțean să găsească formulele exacte cu care să excite papilele gustative ale celor trei jurați.„Am fost colegi în clasele V-VIII la Școala nr. 39 - «Nicolae Tonitza» din Constanța. Petru s-a mutat la noi în clasă într-a cincea. Noi fiind într-o clasă în care se învăța limba engleză intensiv, a trebuit să dea un test pe care l-a luat cu brio. Era un coleg foarte studios, dar nu genul care să stea încuiat în casă și care nu știe să mai facă și altceva decât să tocească. Era în același timp glumeț și foarte relaxat. Era plăcut să te afli în preajma lui”, a declarat Alexandra, o fostă colegă de clasă.Ea a mai povestit că Petru era foarte bun la matematică, fizică și chimie, dar și la limba română. El a participat la toate olimpiadele și concursurile, iar așteptările profesorilor erau mari. Toți se gândeau că Petru va deveni inginer.„Nimeni nu s-ar fi gândit că va ajunge bucătar. Când l-am văzut la emisiune am rămas total surprinsă. Am intrat pe Facebook și l-am felicitat, spunându-i că am încredere că va câștiga pentru că părea să se descurce foarte bine încă din primele emisiuni. La momentul respectiv mi-a spus că este optimist și că speră să rămână în compe-tiție. În școala generală era cuminte și rareori făcea prostii. Era printre cei mai liniștiți copii din clasă. Îmi amintesc că se ferea de copiat și venea tot timpul cu temele pregătite, nu de altceva, dar îl ducea capul și le făcea foarte repede. Totuși, îmi amintesc un episod amuzant. La una din tezele de la istorie nu a avut timp să învețe și a încercat să copieze. Neavând experiență în domeniu a fost prins în primele minute”, a declarat Alexandra.