Constănţeanca Inna va cânta alături de Kylie Minogue

Pe 30 octombrie

Constănțeanca Inna va cânta alături de Kylie Minogue

Ştire online publicată Sâmbătă, 16 Octombrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Elena Alexandra Apostoleanu - pe numele său din buletin, Inna - pe scenă, s-a născut la 16 octombrie 1986 în orașul Mangalia. Copilăria și-a petrecut-o în orașul Neptun, fiind absolventă a Colegiului Economic din Mangalia. Prinsă într-un vârtej de concerte și filmări, Inna are pe buze câteva cuvinte importante: muzică, topuri, fani, promovare, imagine. - Înainte de Romanian Music Awards te „rugai” să ai și tu parte de o vacanță. - Nu mă rugam, spuneam că mi-ar fi plăcut. Nu am avut o vacanță propriu-zisă, însă am avut câteva zile libere. Am făcut plajă acasă, la Neptun, dar și în Cipru și Grecia. - Ești cel mai bine plătit artist român. Citeam că în ultimii doi ani ai pus deoparte 800.000 de euro și că pentru o secundă de concert câștigi cam 11 euro. - Acest aspect nu este cel mai important în acest moment, investesc permanent în imaginea și promovarea mea. - Pe 30 octombrie, la Paris, vei cânta alături de Kylie Minogue și Kelly Rowland. Poți să ne dai mai multe detalii? - Este un eveniment în Paris, Starfloor se numește, este organizat de un radio foarte important, Fun Radio. Acolo voi concerta alături de Kylie Minogue, Taio Cruz, Kelly Rowland și alții, este o onoare pentru mine! - Ai un vis ascuns și neîmplinit încă? - Da, dar e al meu! :)) - Care a fost cea mai impre-sionantă primire organizată în cinstea ta, cu ocazia unui show, aici sau „afară”? Poți să ne dai câteva detalii? - Au fost mai multe. În Turcia, de exemplu, am fost așteptată pe aeroport și mi s-a oferit un tricou al echipei naționale de fotbal cu numărul 10, un gest care pe mine m-a surprins. - Care este persoana cu cea mai mare influență asupra ta? - Mama. - Care este cea mai mare lecție, legată de viață sau de profesie, pe care ai învățat-o de când ai intrat în showbiz-ul internațional? - Că indiferent de unde vii poți reuși prin muncă. (www.zodiac-travel.ro)