Consiliul Judeţean a modificat regulamentele festivalurilor din vară

Preselecții în toată țara pentru „Mamaia” ușoară și populară

Consiliul Județean a modificat regulamentele festivalurilor din vară

Festivalurile naționale de muzică ușoară și populară „Mamaia” 2008 au parte de o schimbare de look, după cum aflăm de la Consiliul Județean Constanța - deținătorul licenței pentru cele două manifestări. Două mari caravane prin țară aleg concurenții, aleși de un juriu dar și de public, iar pe scena de la Mamaia va avea loc etapa finală. Astfel, Festivalul de muzică ușoară se va desfășura pe două secțiuni - creație și interpretare, lipsind și la această ediție cea dedicată șlagărelor, însă noutatea constă în organizarea unei etape de preselecție. Sub genericul „Mamaia căută o vedetă”, se va desfășura o caravană în 12 localități din țară, în perioada 2 mai - 2 august. Conform noului regulament, concurenții care vor trece de prima fază de preselecție vor cânta live piesa cu care au fost selecționați într-un concert care va avea loc în piața orașului în care s-a ținut preselecția; în urma concertului, concurenții vor primi note pentru prestația artistică de la un juriu, dar și de la publicul spectator (voturi prin buletine de vot). Se promite chiar și o tombolă în urma acestor concerte în aer liber. Iar cei declarați câștigători vor ajunge în finala concursului ce va avea loc la Mamaia, în perioada 18 - 24 august. La creație, piese doar în limba română Pentru secțiunea creație, lucrurile sunt mai simple - primele audiții vor fi transmise la Consiliul Județean Constanța până la data de 31 iulie, iar jurizarea va avea loc în ziua de 4 august. Și că să nu mai existe discuții ca la edițiile anterioare, s-a introdus explicit în regulament că „textul piesei trebuie să fie în limba română - atât ca prezentare în dosarul de înscriere, cât și ca interpretare în concurs - neîndeplinirea acestei condiții va da dreptul organizatorului de a elimina piesa din concurs”. Și pentru folclor, o altă campanie de preselecție Și pentru Festivalul național al cântecului și dansului popular românesc 2008 Consiliul Județean Constanța organizează o etapă de preselecție - campania „Folclorul la MARE…căutare”, desfășurată în perioada 2 mai - 2 august. Festivalul se desfășoară pe două secțiuni: secțiunea soliști vocali și secțiunea soliști instrumentiști, iar preselecția va avea loc în aceleași condiții ca și ale festivalului de muzică ușoară, în 12 localități din țară. În alegerea repertoriului se va ține seama de autenticitatea pieselor folclorice, de valoarea artistică și de diversitatea lor ritmică și melodică. Festivalul se va desfășura în perioada 25 - 31 august 2008, sub formă de spectacol televizat, pe scena Teatrului de vară din Mamaia. Premiile festivalurilor La fiecare secțiune se vor acorda: premiul I în valoare de 1.500 euro, premiul II - 1.000 euro, premiul III - 500 euro. Trofeul Festivalului se va acorda celui mai bun concurent, indiferent de secțiunea la care participă. În cazul festivalului de muzică ușoară, CJC va acorda și Premiul „In memoriam Teo Peter”.