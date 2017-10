Connect-R şi Matteo, din nou în conflict

Connect-R și Matteo, din nou în conflict

Acum câteva luni Matteo și Connect-R erau la cuțite din cauza unei melodii, astfel o prietenie veche de ani de zile se destrăma. Atunci primul îl acuza pe al doilea de furt intelectual, după ce acesta îi povestise de un proiect muzical - o piesă cu numele „Mai du-te-n inima mea”. Pus în fața acuzațiilor, Connect-R a negat inițial, după care și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze în fața lui Matteo, cu care părea că a făcut pace.Apoi a apărut și piesa „Mai dă-te-n dragostea mea”, cântată de Connect-R și cu care are un succes enorm.Numai că, la câteva săptămâni de când melodia se poate asculta la toate posturile radio și TV, apar informații cum că Matteo și-ar fi vândut drepturile de autor pentru „Mai du-te-n INIMA mea”. Deranjat de aceste speculații și cu o rană rămasă încă nevindecată, Matteo spulberă aceste zvonuri chiar pe contul lui de Facebook. Mai mult, lasă să se înțeleagă că nu i-a trecut supărarea pe prietenul său, că pacea dintre ei a fost de fațadă, existând posibilitatea izbucnirii unui nou scandal.„M-a sunat un prieten și mi-a spus că a citit într-un ziar că eu am luat bani ca să renunț la drepturile pentru „Mai du-te-n INIMA mea”. Scriu aici: este complet FALS!!! Nu am luat niciun ban și nu există nimic pe lumea asta care să mă facă să mă vând la modul ăsta și să mă pretez la genul ăsta de meschinării. Sunt șocat că cineva a putut să inventeze așa ceva. Concluzia mea este: aveți grijă cui împărtășiți planurile pentru că văd că e din ce în ce mai greu să găsești prieteni. Și este adevărat, 100% oricât de clișeistic sună!”, a scris Matteo pe contul lui de Facebook, scrie libertatea.ro.