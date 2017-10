Concluzie șoc! Ce spune bioenergoterapeuta care a intrat în contact cu Gabriel Cotabiță

Ştire online publicată Marţi, 19 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Aflat în comă de mai bine de zece zile, incapabil să comunice cu exteriorul, Gabriel Cotabiță a fost contactat la nivel spiritual printr-o metodă paranormală, pe cât de contestată de unii, pe atât de folosită de alții.“Este un spirit puternic, evoluat, cu multe reîncarnări și care și-a încheiat misiunea pe pământ. A avut pe parcursul vieții vise premonitorii și experiențe extrasenzoriale. Când am încercat să mă conectez la corpul lui energetic, am simțit imediat dorința lui de a pleca din această lume. Cotabiță și-a încheiat misiunea aici și nu mai vrea să se întoarcă. La nivel energetic, el și-a pregătit plecarea de ceva vreme. Am simțit un spirit împăcat cu ceea ce a făcut aici”, susține o bioenergoterapeută pentru libertatea.ro.“Mi-a transmis: «De ce mă țineți aici? Nu înțelegeți că eu am plecat deja și nu mai vreau să mă întorc?». Este un mesaj clar și fără tăgadă. Este o diferență mare vibrațională între corpul său astral și lumea din jurul lui”, completează aceasta.