Concert Pink Martini, la Bucureşti

Concert Pink Martini, la București

Ştire online publicată Miercuri, 21 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Formația americană Pink Martini revine la București pentru a susține un concert pe 22 noiembrie, la Teatrul Național de Operetă, se arată pe site-ul oficial al trupei, care, pe 27 octombrie, va lansa albumul „Splendor in the Grass”. Trupa a mai concertat în Capitală în 2007, în cadrul turneului de promovare a albumului „Hey Eugene!”, show-ul fiind sold out. Cu un sound ce îmbină influențe variate, de la cuban-jazz și muzică de cameră până la marșuri braziliene și soundtrack-uri de filme noir, cei 11 membri ai orchestrei Pink Martini, din Portland, Oregon, și-au etalat repertoriul multilingvistic pe scene din întreaga lume. Pianistul Thomas Lauderdale a fost cel care a pus bazele formației, în 1994, pe vremea când era student la Harvard. Aici a cunoscut-o pe China Forbes, „diva” Pink Martini, iar repetițiile din camera de cămin - ariile de Verdi și Puccini interpretate de Forbes și acompaniate de Lauderdale la pian - au reprezentat începutul colaborării celor doi. Prima piesă a formației, „Sympathique (Je ne veux pas travailler)”, a devenit instant un hit în Franța și a dat numele primului album Pink Martini. Lansat în 1997, „Sympathique” a primit discul de platină în Franța și pe cel de aur în Elveția, Grecia și Turcia. Succesul a fost confirmat șapte ani mai târziu de cel de-al doilea album, „Hang on Little Tomato”, premiat în Germania, Franța, Canada, Grecia și Turcia. „Hey Eugene!” oferă ascultătorului o călătorie în jurul lumii, un „studiu arheologic al muzicii, îmbinând melodii și ritmuri din diferite părți ale globului pentru a crea un sound modern”, după cum spune Thomas Lauderdale.