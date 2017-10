Concert AC/DC la Bucureşti, pe 16 mai 2010

Concert AC/DC la București, pe 16 mai 2010

Ştire online publicată Miercuri, 16 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Legendara trupă australiană AC/DC va concerta anul viitor, pe 16 mai, în premieră în România, în Piața Constituției din Capitală, anunță site-ul oficial al trupei. Evenimentul va fi organizat de D&D East Entertainment. Concertul de la București va fi urmat de un spectacol în Italia, la Udine, programat pe 19 mai. Anul trecut, AC/DC era anunțată că va concerta în cadrul festivalului Bucharest Rock Arena, pe 31 mai, însă evenimentul a fost anulat în urma unui scandal legat de organizarea evenimentului și de faptul că numele trupei fusese anunțat fără ca aceasta să confirme participarea. Organizatorii de atunci erau firmele PlayCool și One Event. „Organizatorii din România au prezentat fals faptul că AC/DC va participa la festivalul Bucharest Rock Arena, ce ar avea loc pe 30 și 31 mai, 2009", se arăta într-un comunicat al trupei. Trupa australiană AC/DC a fost formată în 1973 de către frații Angus și Malcolm Young. Deși este recunoscută drept pionieră a muzicii hard rock și heavy metal, membrii trupei au spus mereu că ceea ce cântă se numește rock ‘n’ roll. AC/DC au devenit faimoși cu albume precum „Let there be rock” (1977), „Highway to hell” (1979) și „Back in black” (1980). Acesta din urmă a fost vândut în 42 de milioane de exemplare în întreaga lume, dintre care 22 numai în America, devenind al cincilea album în topul vânzărilor din toate timpurile în SUA.