Compania Playboy a fost scoasă la vânzare

Ştire online publicată Marţi, 17 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Compania Playboy, publisher al celebrei reviste pentru bărbați cu același nume, fondată în urmă cu 56 de ani, a fost scoasă la vânzare pentru circa 300 de milioane de dolari, unul dintre potențialii cumpărători fiind Virgin Media, informează ediția electronică a New York Times. În ultimul an, pe fondul crizei eco-nomice, dar și al interesului tot mai mare al cititorilor pentru internet, tirajul și vânzările revistei Playboy au scăzut semnificativ. Potrivit unor analiști de pe piața media americană, accesul gratuit la site-uri pornografice este o altă cauză a scăderii vânzărilor Playboy. Reprezentanții companiei Playboy au anunțat că publisherul a înregistrat, în trimestrul al treilea, pierderi de 13,7 milioane de dolari, comparativ cu perioada similară a anului trecut, când înregistra pierderi de 4,2 milioane de dolari. Ei au mai precizat că au fost făcute importante reduceri de cheltuieli și s-au disponibilizat 25% din angajați. În prezent, revista americană pentru bărbați are un tiraj de circa trei milioane de exemplare, comparativ cu anii ’70, când avea un tiraj de circa șapte milioane de exemplare.