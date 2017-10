Coldplay dezvăluie titlul noului album

Ştire online publicată Vineri, 12 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Coldplay vor lansa in data de 25 octombrie al cincilea album de studio intitulat Mylo Xyloto (pronuntat my-lo zy-letoe), potrivit Metalhead.ro. Materialul este produs de Markus Dravs, Daniel Green si Rik Simpson alaturi de compozitii aditionale scrise de Brian Eno. Mylo Xyloto este urmasul albumului de succes Viva La Vida lansat in 2008. Albumul va fi disponibil in format digital, CD si vinil. Paradise, al doilea single extras de pe album, va fi lansat in data de 12 septembrie.