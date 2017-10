"Coincidența face ca toată treaba să semene foarte bine și cu viața mea"

Recent, cântărețul a fost invitat pe o plajă din Costinești, acolo unde s-a întâlnit cu fanii săi. Pe fundal se auzea piesa „Din vina ta”, o melodie care a avut un succes fulminant.Întrebat dacă versurile au legătură cu viața sa, artistul a spus la Kiss FM: "Coincidența face ca toată treaba să semene foarte bine și cu viața mea. Numai că piesa n-am început-o eu, a început s-o compună Smiley acum un an de zile și eu am terminat-o".Lansată în urmă cu câteva luni, piesa "Din vina ta" a avut un succes nebun și a adunat milioane de vizualizări pe YouTube și a ajuns numărul 1 în mai multe topuri, notează libertatea.ro.