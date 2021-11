Codin Maticiuc lansează o carte biografică despre Nuțu Cămătaru

„Dresor de lei și de fraieri - Viața lui Nuțu Cămătaru” este titlul cărții pe care Codin Maticiuc o va lansa miercuri, 24 noiembrie, ora 13, într-o conferință de presă pe canalul său de youtube, la care participă și protagonistul.În urmă cu câteva minute, Codin a dezvăluit o parte a documentării la această nouă apariție editorială, care cu siguranță va suscita interesul, tocmai datorită biografiei celui cunoscut drept interlop.„Aceasta este cartea mea. O carte la care am lucrat în ultimii 5 ani de zile.Am realizat că este un subiect prin 2014 când, aflându-ma la Miami, pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Camataru. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu. Am reușit să-l conving să mă lase să îi aflu povestea. 5 ani de zile am stat pe lângă el de la nunti și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru «Inamicul Public Numărul Unu».5 ani de zile. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotriva anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani de zile în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina ca există, narate cu lux de amănunte de leaderul clanului Cămătaru.Aceasta carte are un prezent, observat de mine, un baiat ce a pășit într-un univers necunoscut și un trecut, povestit de nimeni altul decât Nuțu Camataru. Un trecut care-l privește și-n care se amestecă mafia străzii cu cea a politicii. Cât a cântărit prezența lui Ion Balint în viața unor «grei» ca Gigi Becali sau Marian Vanghelie și mulți alții? Veți afla acum.Cartea asta se lansează miercuri la ora 12.00 când încep și livrările, vă las însă un link la comentarii dacă vreți s-o cumpărați pentru că o puteți face de acum.Tot miercuri, la ora 13.00, puteți urmări în direct și în premieră națională o conferință de presă cu mine și Nuțu Camataru, pe canalul meu de Youtube. Tot ce trebuie să faceți este să vă abonați și să comentați, lăsând acolo întrebările voastre. Atât pentru mine, cât și pentru el. Va fi prima și foarte probabil ultima oară când el va purta un dialog deschis cu voi și cu presa. Cineva va prelua întrebările voastre și ni le va adresa. Vă promit că voi răspunde la mai multe întrebari dintre cele formulate de voi decât de la toată presa prezentă la eveniment. (Vă las un link și de la canalul de Youtube, dați un subscribe, curând apare și countdown ul conferinței).P.S. La final vă las cu un citat din carte, atât cât să intrați în atmosfera lucrurilor care se petrec acolo:«… a golit un spray de-ăla paralizant in cort. Sa fi văzut cum se călcau in picioare sa iasă. Dar ai dracului veniseră pregătiți. Imediat au scos săbiile la noi.Jur ca am crezut c-a omorât douaj de inși. Dar le-a rupt doar picioarele. Atunci Gușă al meu a ridicat un topor de pe jos și s-a apucat de ei»".