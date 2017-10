Şcoala de magie Hogwarts, cuprinsă de flăcări

Școala de magie Hogwarts, cuprinsă de flăcări

Ştire online publicată Marţi, 23 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Castelul din „Harry Potter” a fost cuprins de un incendiu puternic, vineri, 19 martie, întrerupând pentru o perioadă filmarea următorului film din serie, intitulat „Harry Potter și Talismanele Morții”, informează contactmusic.com. Pompierii au fost chemați la Leavesden Film Studios din Hertfordshire, după ce materialul explozibil care urma să fie folosit într-o scenă de luptă din filmul „Harry Potter și Talismanele Morții” s-a aprins și a condus la incendierea întregului platou de filmare. Pompierii au avut nevoie de 40 de minute pentru a stinge flăcările, însă cea mai mare parte din faimosul castelul Hogwarts, școala de magie unde învață Harry Potter și prietenii lui, a fost distrusă, potrivit publicației britanice „News of the World“. Partea întâi din „Harry Potter și Talismanele Morții” va fi lansată pe 19 noiembrie, în timp ce partea a doua are programată premiera pe 15 iulie 2011. Cele șapte volume ale francizei „Harry Potter” au fost traduse în peste 67 de limbi. Cărțile au fost vândute în peste 400 de milioane de exemplare, în mai mult de 200 de țări. Adaptările pentru marele ecran ale acestor volume au generat încasări de peste 5,4 miliarde de dolari pe plan mondial.