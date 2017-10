CM 2014: Jennifer Lopez nu va participa la cermonia de deschidere

Ştire online publicată Luni, 09 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața americană Jennifer Lopez a renunțat să participe la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal, care va avea loc joi, la Sao Paulo, din ''motive de producție'', a declarat FIFA într-un comunicat preluat de AFP.Ea a înregistrat piesa oficială a Cupei Mondiale 2014, ''We Are One'', alături de rapperul Pitbull, cântăreața braziliană Claudia Leitte și grupul de percuție brazilian Olodum. Toți urmau să cânte melodia joi, la arena Corinthians din Sao Paulo, înaintea meciului Brazilia — Croația, scrie Agerpres.