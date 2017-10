Clubbing intensiv pe litoral de 1 Mai muncitoresc

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

r Club Crush. Sâmbătă, convinse că nu ați obosit încă și doriți să continuați, gazdele de la Club Crush vă pun la încercare limitele distracției. DJ KOKKO and Friends vor antrena cei mai înfocați petrecăreți ai serii. Surpriza nopții - un show incendiar. Duminică se încheie primul rând de petreceri din această vară, dar totodată este marcat și începutul senzațiilor mirifice, unde în altă parte decât în locul unde dăm frâu liber personalității, imaginației și chefului nestăpânit pentru distracție! Exact, la Crush! r Club Bamboo ți-a pregătit de 1 Mai două super petreceri cu invitați de seamă. Pe lângă mix-ul lui DJ Epps din Miami vor concerta Loredana alături de Puya și Kamelia. Informații suplimentare și rezervări la 0731/990.099 și 0724/234.650. r Cu ocazia zilei de 1 mai, Terasa Hand din Vama Veche ne invită la concertul trupei Luna Amară, programat după ora 22.30. La trei shot-uri cumpărate primiți unul gratis. r Capricorn & Capricorn Productions și Radio România Actualități ne invită pe plaja din Vama Veche la 1 Mai Mare, un eveniment care își propune să reunească artiști, reprezentanți ai diferitelor genuri muzicale care se ascultă în Vama Veche. Trupele care vor concerta în cadrul evenimentului sunt Urma, E.M.I.L., Vița de vie, Chester, Za duff și Replace. r În Club Gossip din Mamaia, sâmbătă dansezi pe muzică mixată de DJ Sava și Raluca, iar duminică, pe 2 mai, invitatul serii este Chris Mayer. Informații suplimentare și rezervări la 0726.6671.949 și 0729.448.866. r Wish Summer Club ne invită la o petrecere specială de 1 Mai intitulată Le Sabrage. Din programul serii fac parte: „Life for style” - un fashion show de Cătălin Botezatu, „Korloff Jewelry Collections Show” - prezentat de Monica Columbeanu și un live show Sunstroke Project feat. Olia Tira. Invitați speciali: Andreea Raicu, Mihai Covaliu și Ricky. Petrecerea începe la ora 23.00. Rezervări la 0732/122.002 și 0724/406.252. r Scoate salopeta de la naftalină și petrece un 1 Mai muncitoresc în Friends & Co. Bar în această sâmbătă, de la ora 22.00. Dacă nu ai fost până acum în Friends, barul se găsește pe str. Decebal, nr. 17 în zona Sala Sporturilor. r Cu ocazia zilei de 1 Mai, Club Vision din Neptun i-a invitat sâmbătă, 1 mai, pe Paraziții, Guess Who, Spike și DJ LaOra. Ultima seară de petrecere, duminică, îi va aduce la un loc în Club Vision pe DJ Dox, Dj Undoo, DJ Faibo X și DJ Paul. Pentru fiecare seară intrarea este 30 lei. Rezervări la 0748/221.754. r De 1 mai trupele Kiss Fm debarcă pe plajele Mării Negre și deschid sezonul estival. Dezbrăcatu’ Ovidiu Stănescu, OLiX, Dan Fințescu și Alice atacă Mamaia și Costineștiul și pun stăpânire pe litoral. Dacă treci prin Mamaia, ai parte de Carnaval cu Dezbrăcatu’. Dacă te oprești la Costinești ai program de party non-stop. Și, ca să întregească nebunia din Costinești, se alătură formulei Ovidiu Stănescu, OLiX, Dan Fințescu și Alice, „un” Tom Boxer pe timp de noapte și Rynno + Sava, pe timp de zi. r Crema Summer Club din Mamaia ne invită la o super petrecere de 1 Mai alături de DJ Micky Love, prima DJ-itză care mixează în sânii goi și DJ Rynno feat. Sylvia, două nume care, după ce s-au asociat, au refuzat să mai coboare din vârful topurilor muzicale românești. Pentru informații suplimentare și rezervări sunați la 0755/996.600. r Sâmbătă, iubitorii de funky blues și country rock sunt invitați în clubul White Horse din Costinești la un concert live susținut de Corneliu Stroe (tobe și percuții) alături de Foxy Lady Band, compusă din Roxana Stroe (voce și chitară), Cătălin Grosu (clape, acordeon și voce) și Mihai Ursu (bass electric). Concertul este programat pentru ora 21.00. r După un warm-up de DJ Flavius, David Deejay și Dony vor mixa sâmbătă, începând cu ora 20.00, la Amster’s Beach din Mamaia, zona Summerland. Din programul serii de 1 mai face parte și un spectacol de flair avându-i ca protagoniști pe Costin Târșoagă și Tom Dyer. Informații suplimentare și rezervări la 0241/511.499. r Sâmbătă, de la ora 21.00, formația Trupa Veche va susține un concert live în pub-ul The Stage din Vama Veche. În prezent, Trupa Veche este compusă din Bogdan Olaru (voce), Traian Bălănescu (clape), Liviu Mănescu (bass), Doru Cinca (tobe), Bogdan Sandu (chitară electrică) și Sabin Penea (vioară). r Sâmbătă, în clubul Opium Garden din zona Hanul Piraților, Mamaia Nord, Complexul Marina Regia Residence, invitați speciali vor fi The Bilderberg Group, Jayme si DJ Rob Drake. Pentru informații și rezervări: 0740/913.476 sau opiumgarden.ro. Bilete: 25 lei în avans sau 35 lei la intrare. r A 7-a ediție a Festivalului Sun-waves a început deja vineri, 30 aprilie, pe plaja Kristal din stațiunea Mamaia. Invitații acestei ediții sunt: Ricardo Villalobos, Lee Buridge, Marco Carola, Rhadoo, Petre Inspi-rescu, Raresh, Troy Pierce, Seth Troxler, Bill Patrick, Zip, Tobias Freund, Cassy, Mandy, Audiofly, El Cezere, Praslea, Kozo, Gescu, Dan Andrei și alții. Sâmbătă, prețul unui bilet este de 30 lei până în ora 00:00, 50 de lei după ora 00:00. Accesul în cort se va face în fiecare seară începând cu ora 22:30. Informații și rezervări la 0722/795.184.