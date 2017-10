Clubbing cu Jukebox, dansuri greceşti şi Wasabi

Party în cluburile constănțene

Clubbing cu Jukebox, dansuri grecești și Wasabi

Cluburile constănțene se întrec și în acest sfârșit de săptămână în petreceri cu dj și trupe de import, iar cea mai aglomerată seară în evenimente este cea de astăzi, 28 martie. Astfel, astă seară, trupa Jukebox va concerta în Club Crush, iar în Zoom are loc o petrecere grecească alături de Ionuț Galani și ansamblul „Elpis“ al comunității elene din Constanța. În Clubul Two cântă în această seară trupa Wasabi (cunoscută drept fetele lui Morandi, cel care le-a și lansat). Iar sâmbătă, 29 martie, tot în Two, este Saturday Night Party, cu Wild Cats și DJ Sylvio.