Clipurile Eurovision 2009

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Videoclipurile celor 24 de concurenți calificați la selecția națională Eurovision 2009 au fost editate și pot fi vizionate pe www.tvr.ro. Începând de luni, în perioada 19-24 ianuarie, videoclipurile vor fi difuzate pe TVR1, TVR2, TVR Internațional și TVR3. În prima semifinală, programată marți, 27 ianuarie, vor intra în competiție, în ordine, Zero cu piesa „Sunny Days”, Nico&Moni-k cu „Disco Maniacs”, DD cu „Everyday”, Romeo Zaharia cu „Someone like you”, Floriana Pachia cu „Take the chance”, Alexa cu „A girl like me”, Popas Band cu „Striga”, Juan Xavier cu „Perdoname”, Tabassco cu „Purple”, Tina cu „Pleacă”, Dalma cu „Love was never her friend” si Blaxy girls cu „Dear mama”. În cea de-a doua semifinală, de joi, 29 ianuarie, vor concura Besa Kokedhima cu melodia „Nothing gonna change”, Red Blonde – „Nu am cu cine”, Adrian Molnar – „Go on”, Cătălin – „Stop”, SoundCheck – „You are my love”, Etnic – „The love is life”, Irina Popa – „I feel your presence”, Alexa – „One last night”, Alin Nica – „Don’t leave”, Imba – „Round & Round”, Costi – „Can you forgive” și Elena Gheorghe – „The balkan girls”.