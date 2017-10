Cleopatra Stratan va cântaîn faţa a 20.000 de oameni

Cleopatra Stratan va cântaîn fața a 20.000 de oameni

Ştire online publicată Vineri, 05 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Biletele pentru concertul Cleopatrei Stratan, care va avea loc pe 27 septembrie, pe stadionul Cotroceni și la care sunt așteptați peste 20.000 de oameni, au fost puse în vânzare, miercuri, cu prețuri cuprinse între 20 și 300 de lei, potrivit casei de discuri a artistei, Cat Music. Biletele pentru concertul Cleopatrei Stratan sunt disponibile în rețeaua magazinelor Diverta și online, pe www.ticketpoint.ro. www.myticket.ro și www.bilete.ro. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 20 lei și 300 lei, iar poziționarea pe stadion, în funcție de prețul biletelor, se va face în felul următor: 20 de lei (sector E, I, gazon B), 30 de lei (sector C, D), 50 de lei (sector A, D, F, și gazon A), 100 de lei (sector A, C, D), 200 de lei (sector C, D, E) și 300 de lei (gazon VIP). Prin concertul de pe stadionul Cotroceni, organizat cu ocazia lansării albumului „La vârsta de 5 ani”, Cleopatra ar putea deveni cel mai tânăr interpret care susține un concert de proporții, în fața a peste 20.000 de persoane. Potrivit World Records Academy, fiica interpretului Pavel Stratan, în vârstă de cinci ani, a fost deja declarată cel mai tânăr artist din lume care a susținut un concert (la 3 ani, în fața a 400 de persoane, când a interpretat 28 de piese în două ore, acompaniată de tatăl său) și care a avut o piesă („Ghiță”) clasată pe primul loc într-un top național. Cleopatra Stratan este și cel mai bine plătit tânăr interpret care a primit trei premii MTV și care a înregistrat un album („La vârsta de 3 ani” vândut în 150.000 de exemplare). Evenimentul este organizat de Media Services International, cu sprijinul Cat Music.