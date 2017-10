Cleopatra Stratan, printre cei 10 copii extraordinari ai lumii

Ştire online publicată Joi, 25 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ei sunt cei care au reușit să devină cunoscuți datorită talentului lor. 1. George Sampson a câștigat 100.000 de lire la concursul „Britain’s got talent”, la vârsta de 14 ani. George este un dansator din Warrington, Anglia, și a fost câștigătorul celei de-a doua ediții „Britain’s got talent”. Drept răsplată, tânărul a primit suma de 100.00 de lire și șansa de a dansa în cadrul Royal Variety Performance, spectacol ce a avut loc în Londra pe 11 decembrie 2008. 2. Cleopatra Stratan: cântăreață în vârstă de 3 ani. Fiica lui Pavel Stratan s-a născut pe 2 octombrie 2002 la Chișinău. A intrat în Cartea Recordurilor, fiind cea mai mică cântăreață din lume. Aceasta a scos primul album în anul 2006, la vârsta de 3 ani și a fost plătită cu 1.000 de euro pe melodie. 3. Akrit Jaswal, chirurgul în vârstă de șapte ani. Akrit Jaswal, un băiețel din India, a fost numit „cel mai mic chirurg din lume”. IQ-ul acestuia este 146, motiv pentru care este considerat cel mai inteligent om din India. Akrit a șocat lumea la vârsta de șapte ani, când a operat o fetiță. La 11 ani a început să meargă la facultate. 4. Kim Ung-Yong, băiatul cu cel mai mare IQ din lume. Kim Ung-Yong, super-geniul din Coreea, s-a născut în anul 1962 și este cea mai inteligentă persoană de pe planetă la ora actuală (a fost recunoscut de Cartea Recordurilor drept persoana cu cel mai mare IQ din lume). La vârsta de 4 ani acesta era capabil să citească cuvinte în limbile japoneză, coreeană, germană și engleză, iar la 5 ani rezolva probleme de matematică. 5. Aelita Andre, pictorița în vârstă de doi ani. Aelita Andre este o fetiță din Australia, care la vârsta de 2 ani și-a expus lucrările abstracte într-o galerie de artă. 6. Elaina Smith, cel mai mic moderator radio. Elaina a devenit moderator după ce a sunat la radio și a oferit sfaturi unei femei părăsite de iubit. Fetița a dat sfaturi bune, fiind solicitată și mai târziu de ascultătorii postului de radio. O ascultătoare a întrebat-o pe Elaina cum să pună mâna pe un bărbat, iar aceasta a răspuns: „Mișcă-ți fundul pe ringul de dans și ascultă High School Musical”. O altă persoană a întrebat-o cum să se împace cu prietenul ei, și iată ce a primit drept răspuns: „Nu merită să suferi, viața este prea scurtă ca să suferi din cauza unui băiat”. 7. Gregory Smith, nominalizat la premiul Nobel pentru Pace la vârsta de 12 ani. Gregory Smith s-a născut în anul 1990 și a început să citească la vârsta de 2 ani, pentru ca la 10 ani să meargă la facultate. Pe lângă faptul că este un geniu, Gregory este fondatorul Organizației Internaționale a Tinerilor Avocați, o organizație care promovează pacea și înțelegerea dintre tinerii din întreaga lume. Pentru această inițiativă, tânarul a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. 8. Michael Kevin Kearney, a obținut prima diplomă la vârsta de 10 ani și a câștigat 1.000.000 de dolari la show-ul de televiziune „Vrei să fii Miliardar?”. Michael Kevin Kearney a obținut prima diplomă la vârsta de 10 ani, când a terminat facultatea. În anul 2008, Kevin a câștigat 1.000.000 de dolari la „Vrei să fii miliardar?”. 9. Saul Aaron Kripke a fost invitat să țină o prelegere în cadrul Universității Harvard încă din vremea când era licean. Saul s-a născut în New York și a crescut în Omaha. Kripke a fost distins cu Premiul de soc, echivalentul premiului Nobel în filozofie. El a fost, de asemenea, cunoscut drept cel mai mare filozof din istorie. 10. Sungha Jung, cel mai mic chitarist din lume. Sungha Jung are 11 ani și a devenit faimos după ce tatăl său a postat pe Youtube mai multe filmulețe cu el cântând la chitară.