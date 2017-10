Claudia Pătrăşcanu şi Gabi Bădălău, cele mai emoţionante ore din viaţa lor

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, cele mai emoționante ore din viața lor

Ştire online publicată Luni, 16 Februarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Trei evenimente importante într-o singură zi. Una plină de emoții și de lacrimi. De asta au avut parte sâmbătă, 14 februarie, Claudia Pătrășcanu (Sexxy) și afaceristul Gabi Bădălău. După doar un an de relație, cei doi s-au cununat civil, și-au oficiat logodna în biserică și l-au botezat pe băiețelul lor, Gabriel Alexandru, scrie click.ro.„Este una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Sper ca toată lumea să aibă norocul meu. Am o familie unită, am 28 de ani de căsnicie și sunt convins că fiul meu, care a primit o educație bună, consideră căsnicia un lucru sacru, o responsabilitate”, a declarat tatăl lui Gabi Bădălău, senatorul Nicolae Bădălău."Eu sunt foarte grijuliu cu băiatul și acum, când îl văd că plânge, am foarte multe emoții. Ne-am cunoscut, am avut sentimente unul față de altul, ne-a dat Dumnezeu minunea de băiat și am ajuns să rămânem împreună", a declarat Bădălău pentru Antena Stars.Claudia Pătrășcanu a spus că a fost extrem de emoționată în timpul botezului, ajungând chiar să lăcrimeze: "Cred că orice femeie visează la ziua asta și iată că s-a întâmplat. Nu există botez la care am fost să nu plâng, așa că am plâns și la al nostru", scrie spynews.ro.