Class One Romanian Grand CHIX!

Mare tam tam pentru Class One Romanian Grand Prix! Din cei 100.000 de spectatori pentru care organizatorii s-au pregătit, nu au rezistat în ploaia de sâmbătă decât câteva mii. Zgribuliți, sub umbrele, mulți se uitau la minunea de pe apă și nu prea înțelegeau mare lucru. Puțini cunoscători ai acestui sport, însă mai mulți gură cască, să vadă cum arată un șeic sau o ambarcațiune de mii de euro. Mai mult, în locurile de maximă vizibilitate, simplii spectatori nu au avut acces, pentru că spațiul dintre Laguna și Scandinavia a fost confiscat de investitori privați, care s-au văzut, peste noapte, stăpâni peste domeniul public. Dar pentru VIP-uri s-au găsit locuri confortabile, stați liniștiți. Cătălin Botezatu, Dan Bitman, Iri și numeroși oameni mondeni sau de afaceri au venit la Mamaia să…socializeze și să fie văzuți. Dar a fost tareeeeeee, frate! Ambarcațiunea care aparține echipei Qatarului, participantă, la Mamaia, la Class One Romanian Grand Prix, a suferit un accident în timpul antrenamentelor de pe lacul Siutghiol, din cauza unei pietre aflate sub apă. Proprietarul ambarcațiunii, șeicul Hassan bin Jabor Al-Thani, a declarat că ambarcațiunea a fost avariată, i s-a rupt o elice și s-au stricat alte trei componente din cauza unei pietre aflate sub apă pe traseul de antrenament. Fiecare piesă costă aproximativ 40.000 de euro. Primarul Constanței cică ar fi tunat și fulgerat pentru că autoritățile nu au fost suficient ajutate de autoritățile centrale, respectiv de Ministerul Mediului prin Direcția Apelor Române Dobrogea Litoral. Și mai tare a fost faptul că bugetul pentru acest Grand Prix a fost de 2 milioane de euro, din care Primăria Constanța a suportat 400.000 de euro, iar Consiliul Județean - 100.000. Până la urmă, cam ce beneficiu are populația județului de pe urma cheltuirii unei jumătăți de milion de Euro? 