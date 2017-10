Ciuc Summer Fest, mutat la complexul Zone Arena din Capitală

Ştire online publicată Luni, 14 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Festivalul care se desfășoară în București în perioada 16 - 18 iulie și care îi are ca invitați pe Faithless, Pink Martini și Gary Moore, Ciuc Summer Fest, a fost mutat de la stadionul „Iolanda Balaș-Soter” la complexul Zone Arena, informează organizatorii, Emagic. L’orchestre de Roche, Les Elephantes Bizarres și The MonoJacks sunt noile nume care completează line up-ul Ciuc Summer Fest, printre trupele care vor mai urca pe scenă numărându-se Șuie Paparude, Urma, Vița de Vie, Sensor, Discoballs, Kumm, Brum Conspiracy, E.M.I.L și The MOOoD. L’orchestre de Roche este cel mai recent nume românesc confirmat în programul Ciuc Summer Fest, pentru data de 16 iulie, aceasta urmând să concerteze în aceeași zi cu Faithless, Șuie Paparude, Sensor și Discoballs. Influențați de trupe precum Moloko, Groove Armada și Faithless, membrii L’orchestre de Roche își descriu sound-ul ca fiind „analog versus digital” - o combinație originală de electro, funk, dub, minimal, jazz, progresiv și disco. Înființată în 2008, trupa se poate lăuda deja cu un portofoliu impresionant de concerte, unele dintre ele susținute pe aceeași scenă alături de nume cunoscute precum Parov Stelar și revelația undeground-ului britanic - Noblesse Oblige. Les Elephants Bizarres întregește line up-ul zilei de 17 iulie, alăturându-se celor de la Pink Martini, Urma, Kumm și Brum Conspiracy. The MonoJacks completează afișul ultimei zile a festivalului Ciuc Summer Fest, alăturându-se lui Gary Moore și celor de la Vița de Vie, E.M.I.L. și The MOOoD, pe 18 iulie. Ciuc Summer Fest va avea loc în zilele de 16, 17 și 18 iulie, în complexul Zone Arena din București, headlinerii festivalului fiind Faithless (16 iulie), Pink Martini (17 iulie) și Gary Moore (18 iulie). Biletele pentru fiecare zi a festivalului pot fi achiziționate online, de pe www.myticket.ro, și din rețeaua magazinelor Diverta, la diferite categorii de preț, în funcție de distanța față de scenă: 90 de lei, 160 de lei și 220 de lei.