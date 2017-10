Circ la procesul Columbenilor! Iată cum se pârăsc foştii soţi

Circ la procesul Columbenilor! Iată cum se pârăsc foștii soți

Vineri, 04 Mai 2012

Monica Gabor și Irinel Columbeanu s-au purtat miercuri în fața judecătorilor precum într-o scenetă de teatru, apreciază jurnaliștii de la Agenția de presă mondenă. Fiecare a aruncat cu reproșuri celuilalt, sperând să impresioneze audiența și să câștige custodia micuței Irina.După multe luni în care nu s-au văzut, Monica fiind plecată mai mult timp în Statele Unite ale Americii, cei doi foști soți Columbeanu au apărut miercuri împreună în fața judecătorilor și a câtorva reprezentanți ai presei, în sala de judecată.Cei doi au început să își arunce unul altuia cu diverse acuze, încercând să își facă unul altuia imagine de părinte iresponsabil.Totul s-a transformat într-un circ general, subiect de știri, așa cum a fost, de altfel, și căsnicia și întregul proces al lor de divorț.Replicile lui Irinel Columbeanu:„La Izvorani, angajata mea, Veronica Bulai, a scăpat-o din vedere pe Irina, care a căzut în piscină. Eu am sărit îmbrăcat în piscină ca să o salvez pe Irina”.„Monica nu putea să se ocupe de creșterea Irinei pentru că ziua dormea. Am anunțat-o de fiecare dată de schimbările din viața Irinei în scris, pentru că ea era plecată în afară. Carnetul de note al Irinei i l-am arătat pe Skype, dar doamna Gabor s-a plictisit la pagina 3”.Replicile Monicăi Gabor:„Sunt intrigată că Irinel Columbeanu a refugiat-o pe Irina în munți și îmi ascunde locul în care se află. Nici măcar cu bona nu mă lasă să iau legătura!”„Mai ai și alți copii?”, a replicat Monica Gabor atunci când Irinel nu și-a amintit cu exactitate greutatea pe care fiica lui a avut-o la naștere.„Sunt capabilă să o cresc pe Irina singură, fără ajutorul nimănui. Nu am nevoie de bone sau de altcineva, vreau să mă ocup eu de copil în permanență!”