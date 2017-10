Cine va reprezenta România la Miss WORLD 2015

Ştire online publicată Joi, 22 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Natalia Oneț va reprezenta România la cea de-a 65-a ediție a competiției Miss World, care se va desfășura în perioada 21 noiembrie - 20 decembrie, în China.În urma selecției naționale, Miss World România 2015, Ioana Natalia Oneț a fost desemnată oficial să reprezinte România în cadrul competiției Miss World 2015, care se va desfășura în acest an în Sanya, China.Marea finala va avea loc pe 19 noiembrie, la The Beauty Crown Grand Theatre din în Sanya. În compețitie vor fi prezente aproximativ 118 candidate din tot atâtea țări, marele premiu fiind în valoare de 100.000 de dolari.Natalia Oneț are 26 de ani, o înălțime de 1,76 metri, iar dimensiunile sale sunt 89-60-90 centimetri. Este născută în Satu Mare, însă locuiește de mulți ani în București.