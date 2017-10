Cine este de fapt Mr.Pink, iubitul Monicăi Columbeanu

Ştire online publicată Marţi, 26 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un milionar american care-l cunoaște bine pe iubitul asiatic al Monicăi Gabor spulberă toate informațiile făcute publice de presa internațională, potrivit cărora averea lui Mr. Pink ar fi de 2,7 miliarde de dolari.„Chinezul are bani, dar nu de ordinul miliardelor. El nu deține nicio proprietate în America”, a dezvăluit acesta pentru Libertatea.În urmă cu câteva zile, presa internațională scrie că iubitul Monicăi Gabor, al cărui nume ar fi Poe Qui Ying Wangsuo, este extrem de bogat, averea sa ridicându-se la 2,7 miliarde de dolari. Dezvăluirile făcute pentru Libertatea de un om de afaceri american, ale cărui drumuri s-au intersectat, la un moment dat, cu cele ale lui Mr. Pink, duc la concluzia că, de fapt, actualul iubit al fostei doamne Columbeanu nu este totuși chiar atât de avut.Mai mult, se pare că nu doar numărul zerourilor adăugate la averea acestuia nu coincide cu realitatea, ci nici numele asiaticului, care nu ar fi, de fapt, cel care s-a vehiculat.„Articolul apărut în presa de peste Ocean, probabil plătit și în care se vorbește despre o avere de ordinul miliardelor de dolari, a avut ca scop să facă reclamă unei băuturi energizante produse de chinez. Miliardar? Vrăjeală chioară! El locuiește cu chirie și are doi copii! De fapt, să vă spun eu cum stă treaba...”, începe dezvăluirea unui bogat om de afaceri american.„Așa-zisul miliardar stă cu chirie în Century City, în Los Angeles! Poate o mai avea și alt domiciliu, dar nu figurează nicăieri ca proprietar. Știți ce înseamnă să fii miliardar? Nu există unul care să nu lase urme, pe care să nu-l poți găsi cu ușurință pe internet, să vezi tot istoricul lui. Iar în America, niciun miliardar nu închiriază avioane, are propriul avion, plus alte proprietăți. În SUA, oricine își poate cumpăra casă, chiar dacă nu este cetățean american. Chinezul are bani, nu zic că nu, dar nu miliarde de dolari, cum s-a vehiculat”, a dezvăluit acesta.Aceeași sursă a mai povestit pentru Libertatea că Mr. Pink nu este chiar așa de tinerel, cum a spus Moni, dar nici de vârsta lui Irinel Columbeanu: „Chinezul are 26 de ani? Nici vorbă, are în jur de 40. În plus, numele său este altul, altfel s-a prezentat când l-am cunoscut... Știu sigur că are familie în China. Este tatăl a doi copii. Este înnebunit după Monica, dar nu cred că are vreun gând să divorțeze de nevasta din Asia, probabil pentru a nu fi nevoit să-și înjumătățească averea...”, scrie libertatea.ro.