Cine, ce, pe unde mai filmează?...

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

r Regizorul Quentin Tarantino a declarat că dorește să realizeze un film erotic. El recunoaște că este un mare fan al filmelor erotice din anii ’70 și este nerăbdător să facă o versiune modernă a acestora. r Actrița Helen Mirren s-a alăturat distribuției peliculei „State of Play”, o adaptare după o miniserie britanică, în care joacă și Brad Pitt și Edward Nor-ton. Actorii Edward Norton și Brad Pitt vor apărea din nou împreună pe micul ecran, după ce au jucat în „Fight Club” (1999), în pelicula ce va fi regizată de Kevin Macdonald („Ultimul rege al Scoției”). Helen Mirren va interpreta un editor cu experiență la un ziar, rol pe care în miniseria brita-nică l-a jucat Bill Nighy. r Actorii Jennifer Aniston și Aaron Eckhart vor juca în drama „Traveling”, o peliculă ale cărei filmări vor începe anul viitor. Aniston va juca rolul unui designer de aranjamente florale, care lucrează la un hotel din Seattle, unde un bărbat ține un seminar despre cum se poate face față durerii. Pe măsură ce încep să se cunoască, ea își dă seama că de fapt el nu punea în practică nimic din ce încerca să îi învețe pe alții. Pelicula va fi prima regizată de Brandon Camp. r Actrița Sally Field, ce a câștigat recent un premiu Emmy pentru rolul din serialul „Brothers & Sisters”, va juca rolul soției lui Abraham Lincoln, într-un film regizat de Steven Spielberg. Pelicula este de foarte multă vreme pe lista lui Spielberg, iar inițial, rolul Mary Todd Lincoln trebuia jucat de Marcia Gay Harden. Soția lui Lincoln a avut o viață zbuciumată, a născut patru copii, dar doar doi dintre ei au supraviețuit ca adulți. Bazat pe cartea istoricului Doris Kearns Goodwin, „Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln”, filmul se va concentra pe rolul celui de-al 16-lea președinte american în contextul Războiului Civil. Rolul lui Lincoln va fi jucat de Liam Neeson. Spielberg va începe filmările imediat după terminarea peliculei „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”.r Regizorul Quentin Tarantino a declarat că dorește să realizeze un film erotic. El recunoaște că este un mare fan al filmelor erotice din anii ’70 și este nerăbdător să facă o versiune modernă a acestora. r Actrița Helen Mirren s-a alăturat distribuției peliculei „State of Play”, o adaptare după o miniserie britanică, în care joacă și Brad Pitt și Edward Nor-ton. Actorii Edward Norton și Brad Pitt vor apărea din nou împreună pe micul ecran, după ce au jucat în „Fight Club” (1999), în pelicula ce va fi regizată de Kevin Macdonald („Ultimul rege al Scoției”). Helen Mirren va interpreta un editor cu experiență la un ziar, rol pe care în miniseria brita-nică l-a jucat Bill Nighy. r Actorii Jennifer Aniston și Aaron Eckhart vor juca în drama „Traveling”, o peliculă ale cărei filmări vor începe anul viitor. Aniston va juca rolul unui designer de aranjamente florale, care lucrează la un hotel din Seattle, unde un bărbat ține un seminar despre cum se poate face față durerii. Pe măsură ce încep să se cunoască, ea își dă seama că de fapt el nu punea în practică nimic din ce încerca să îi învețe pe alții. Pelicula va fi prima regizată de Brandon Camp. r Actrița Sally Field, ce a câștigat recent un premiu Emmy pentru rolul din serialul „Brothers & Sisters”, va juca rolul soției lui Abraham Lincoln, într-un film regizat de Steven Spielberg. Pelicula este de foarte multă vreme pe lista lui Spielberg, iar inițial, rolul Mary Todd Lincoln trebuia jucat de Marcia Gay Harden. Soția lui Lincoln a avut o viață zbuciumată, a născut patru copii, dar doar doi dintre ei au supraviețuit ca adulți. Bazat pe cartea istoricului Doris Kearns Goodwin, „Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln”, filmul se va concentra pe rolul celui de-al 16-lea președinte american în contextul Războiului Civil. Rolul lui Lincoln va fi jucat de Liam Neeson. Spielberg va începe filmările imediat după terminarea peliculei „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”.