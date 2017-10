Cindy Crawfod arată ca la 20 de ani

Ştire online publicată Vineri, 15 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Frumoasa Cindy Crawford, in varsta de 45 de ani, reuseste sa isi mentina silueta ca la 20 de ani.Modelul a pozat pentru o campanie Deichman Shoes in New York, Cindy purtand o rochie mini, creata de Herve Leger, potrivit dailymail.co.uk. Frumosul model se plimba pe o strada aglomerata din New York etalandu-si silueta de invidiat. Cindy Crawford si-a inceput cariera cand avea doar 16 ani, si a prezentat diverse creatii vestimentare pentru toate marile case de moda.