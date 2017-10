Cinci semne că nu îţi satisfaci nevasta în pat

Cinci semne că nu îți satisfaci nevasta în pat

Ştire online publicată Marţi, 29 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Este adevărat că unora le place să se laude că știu totul despre femei, însă într-un final se dovedește că nici măcar propriile neveste n-au știut să le citească de vreme ce căsnicia s-a încheiat cu un divorț. Iar dacă nu știi cât mai multe despre femei, respectiv soții, cum poți afla dacă relația voastră o satisface sau își caută alinarea în afara mediului conjugal?Iată câteva semne care vă ajută să aflați mai multe despre femei și care vă spun că soția nu se simte satisfăcută din punct de vedere sexual, potrivit site-ului sfatulparintilor.ro:Semnul 1: Soția ta utilizează excesiv cardul de creditUnele femei folosesc shopping-ul pentru a umple golul din viața sexuală. Analizează cu atenție costul creditelor. Dacă acestea cresc de la o zi la alta precum Făt Frumos, este clar că trebuie să schimbi ceva.Semnul 2: Excesul de greutateÎn cazul în care nevoile sexuale ale unei femei nu sunt împlinite, va încerca să-și potolească foamea de sex mâncând excesiv.Semnul 3: Soția ta muncește/bea mai multUnele femei preferă să stea peste program la birou sau sfâr-șesc ziua de muncă într-un club în încercarea de a sta cât mai departe de soții lor. Tocmai pentru că aceștia nu le satisfac din punct de vedere sexual și încearcă să gă- sească alternative.Semnul 4: Se plânge priete-nelor de viața voastră intimăAșa cum am mai spus, femeile sunt experte în a transmite mesaje subtile atunci când se plâng de un anumit lucru. În acest caz, soția ta încearcă să-ți spună că lucrurile nu sunt ok în ceea ce privește relația voastră.Semnul 5: Este tot mai rece și distantă cu tine și, când faceți sex, rămâne imobilăÎn ultima vreme ai observat că soția ta rămâne nemișcată în timp ce faceți sex și de câte ori încerci s-o mângâi bate în retragere. Singura modalitate de a afla ce nu este în regulă este să vorbiți.Citește toate semnele pe site-ul sfatulparintilor.ro!