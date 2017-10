Cinci lucruri pe care nu le ştiai despre Ela Voineag

Cinci lucruri pe care nu le știai despre Ela Voineag

Ştire online publicată Miercuri, 25 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ela Voineag, prezentatoarea emisiunii "StarBook" de la Music Channel, a acceptat sa dezvaluie cinci mici secrete despre viata ei de zi cu zi.1: Imi doream sa ma fac actrita, pacat ca mi-am reamintit pe la 26 de ani. Sunt studenta UNATC in anul 1 la clasa domnului Florin Zamfirescu. E prioritatea mea momentan si m-am atasat foarte tare de profesori si colegi.2: De sarbatori am fost plecata cu colegii mei de la actorie la Cluj, care a devenit si orasul meu preferat!3: Sunt voluntar GIA (www.orasulanimalelor.ro). Strang donatii, tin animale in cazare temporara la mine acasa pana sunt adoptate si le duc la veterinar pentru tratamente, vaccinari, sterilizari. Mi-as dori din suflet ca toata lumea sa inteleaga ca animalele fara stapan sunt in strada in urma iresponsabilitatii oamenilor; deci mi-as dori sa inteleaga ca daca fiecare si-ar sacrifica o ora din viata pt a duce un animal comunitar la cabinetele care sterilizeaza gratuit, in foarte scurt timp nu ar mai exista animale chinuite si cetateni muscati.4: Imi place sa merg la stand-up si sunt mare fan Bordea si Micutzu'. Am si scris niste bubuieli. La momentul potrivit, cine stie poate ma apuc si eu de stand-up.5: Prefer oricand o adunare "casnica", vin bun si gatit; ies rar pentrut ca ma enervez repede.