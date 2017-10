Cimpanzeul Cheeta are autobiografie

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Autobiografia unui cimpanzeu-actor concurează cu o poveste despre Războiul Rece și cu un roman despre asasinarea unui dictator pakistanez pentru premiile „Guardian first book awards”, potrivit ediției de vineri a cotidianului britanic. „Me Cheeta: the Autobiography” este povestea cimpanzeului-actor Cheeta, un recunoscut „star” de la Hollywood, spusă în „propriile sale cuvinte”, după cum relatează The Guardian. Maimuța și-a câștigat celebritatea în 1939, odată cu filmul „Tarzan”, iar acum a ajuns la venerabila vârstă de 75 de ani. Cheeta s-a retras din „actorie” în 1964, după ce l-a mușcat pe Rex Harrison în filmul „Doctor Dolittle”, și trăiește, în prezent, într-un azil de cimpanzei din Palm Spring, California. Chiar dacă povestea Cheetei nu va fi publicată înainte de 1 octombrie, juriul concursului literar organizat de The Guardian au fost atât de încântați de poveste încât au inclus-o între primele zece titluri candidate la marele premiu. Cartea „Me Cheeta: the Autobiography” concurează cu mai multe volume bine cotate, precum „A Case of Exploding Mangoes” a lui Mohammed Hanif, care are ca subiect asasinarea dictatorului pakistanez Zia-ul-Haq, „Stalin’s Children” a lui Owen Matthews, roman inspirat de o poveste de dragoste din vremea Războiului Rece, și „The Rest is Noise”, o istorie muzicală a criticului Alex Ross. Lista celor cinci cărți care își vor disputa marele premiu va fi anunțată în noiembrie, volumul câștigător urmând să fie recompensat cu 10.000 de lire sterline.