„Christmas All Over Again”, cel mai dorit cântec pe coloanele sonore de film

Ştire online publicată Marţi, 22 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Christmas All Over Again”, hit-ul din 1992 al americanului Tom Petty, este cel mai dorit cântec pe coloanele sonore ale filmelor a căror poveste se intersectează cu perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit presei americane de specialitate. Comediile „Home Alone 2: Lost in New York”(1992), cu Macaulay Culkin, „Jingle All the Way” (1996), care l-a avut ca protagonist pe Arnold Schwarzenegger, și „Four Christmases” (2000), cu Vince Vaughn, Reese Witherspoon, Robert Duvall, Sissy Spacek și Jon Voight în distribuție, sunt doar trei dintre peliculele al căror succes s-a legat, în parte, și de flerul celor care au alcătuit „decorul” sonor. Succesul cântecului de iarnă al lui Petty se datorează, în primul rând, inspirației cu care artistul - compozitor, textier și interpret al melodiei - a reușit să valorifice pe ritmuri de rock un refren cald și ușor de fredonat, păstrând în același timp sound-ul inconfundabil al muzicii sale. Altfel spus, o piesă pentru toate gusturile, la al cărei final Petty a mărturisit și propriile sale dorințe către Moș Cră-ciun: „Vreau o chitară Rickenbacker nouă și două Fender, cartea de cântece a lui Chuck Berry și un xilofon”. La concurență cu melodia lui Tom Petty se află, pe coloanele sonore ale filmelor de Crăciun, refrene tradiționale ca „Little Drummer Boy” sau „Jingle Bells”, care, însă, apar în interpretări pe cât de numeroase, pe atât de diferite. Ca număr de apariții ale pieselor în aceeași interpretare, „Christmas All Over Again” domină însă acest inedit clasament, o altă rațiune a includerii sale pe multe coloane sonore fiind și ritmul alert al melodiei, meșterit parcă pentru secvențele dinamice de film. În vârstă de 59 de ani, Petty este un muzician familiarizat ca hit-urile sale să fie dorite pe coloane sonore de film. Un alt exemplu este piesa „American Girl”, folosită în pelicula de Oscar „The Silence of the Lambs” din 1991.