Christina Applegate este însărcinată

Ştire online publicată Vineri, 23 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Christina Applegate va deveni mămică pentru prima oară, spre sfârșitul acestui an, a anunțat agentul de presă al actriței americane, citat de people.com. Christina Applegate, în vârstă de 38 de ani, și iubitul ei, Martyn LeNoble, în vârstă de 41 de ani, au o relație de doi ani. Cei doi și-au anunțat logodna în acest an, în februarie, de Sfântul Valentin, însă nu au stabilit deocamdată data la care se vor căsători. Actrița americană a declarat că iubitul ei, un basist olandez dintr-o trupă rock, Porno for Pyros, a sprijinit-o foarte mult după ce ea a fost supusă unei duble mastectomii. „Îi sunt foarte recunoscătoare lui Martyn pentru că a apărut în acel moment din viața mea, deoarece el a fost stânca de care m-am agățat și care m-a ajutat să trec cu bine de toate acestea. Mi-a oferit ceva pentru care mi-am dorit să trăiesc și ceva pentru care mi-am dorit să zâmbesc”, a declarat actrița americană, anul trecut, pentru revista People. Actrița Christina Applegate, devenită celebră pentru rolul ei din serialul „Familia Bundy” și care în prezent joacă în serialul de televiziune american „Samantha Who?”, a câștigat admirația publicului după ce a decis, în 2008, să vorbească deschis despre faptul că suferă de cancer mamar și despre dubla mastectomie pe care a suferit-o, determinându-i pe jurnaliștii revistei People să îi acorde titlul de cel mai frumos om din lume, în 2009. Actrița americană, care a urmat ulterior o operație de reconstrucție mamară, a declarat, într-un interviu pentru revista People, că după dubla mastectomie i-a fost foarte greu să se privească în oglindă. „Nu mai arăți la fel și nu vei mai arăta niciodată la fel. O parte din tine a dispărut... A fost o decizie pe care am luat-o pentru a-mi salva viața”, a mărturisit Christina Applegate.