Christina Aguilera s-a logodit, de Ziua Îndrăgostiţilor

Christina Aguilera s-a logodit, de Ziua Îndrăgostiților

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața americană Christina Aguilera s-a logodit cu asistentul de producție Matt Rutler, acesta oferindu-i inelul de logodnă chiar de Ziua Îndrăgostiților (14 februarie), informează contactmusic.com.Anunțul a fost făcut de cântăreață pe contul ei de pe platforma online Twitter, unde aceasta a publicat o fotografie în care cei doi se țin de mâna, iar Christina Aguilera poartă pe un deget un inel cu un imens diamant. Fotografia a fost însoțită de textul "El m-a cerut și eu am spus...".O sursă apropiată cuplului a declarat pentru people.com: "Ei sunt foarte îndrăgostiți și foarte încântați să facă acest următor pas".Christina Aguilera l-a cunoscut pe Matt Rutler pe platourile de filmare pentru lungmetrajul "Burlesque: Vis împlinit" (2010), în care aceasta a jucat, iar logodnicul ei era asistent de producție. În acea perioadă, Aguilera tocmai se despărțise de fostul ei soț, Jordan Bratman, împreună cu care are un băiat în vârstă de șase ani - Max -, a cărui custodie o împart.Prietenii apropiați ai cântăreței Christina Aguilera, în vârstă de 33 de ani, au declarat că aceasta își dorește să devină mamă din nou."Ea a spus clar că următorul copil trebuie să se nască înainte ca ea să împlinească 35 de ani. Este convinsă că nu va naște când se va apropia de 40 de ani", a declarat o sursă.Christina Aguilera, care a devenit celebră cu hitul "Genie in a Bottle", a câștigat patru premii Grammy, un Latin Grammy și a vândut peste 50 de milioane de albume pe plan mondial. În 2013, a fost inclusă de prestigioasa publicație Time în topul 100 al celor mai influenți oameni din lume.