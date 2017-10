Christina Aguilera declară public atracţia pentru femei

Christina Aguilera declară public atracția pentru femei

Ştire online publicată Vineri, 28 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața nu putea să-și aleagă un moment mai „potrivit" ca să-și dezvăluie trăirile și dorințele ascunse. Însărcinată în aproape cinci luni, cântăreața a făcut niște mărturisiri șocante, care cu siguranță îl vor pune pe gânduri pe soțul ei, Jordan Brat-man. Interpreta melodiei „Dirty" și-a exprimat admirația față de sexul frumos. Se pare că Aguilera adoră să contemple formele semenelor sale, a aflat Daily Star. „Îmi place trupul feminin. Prefer să mă uit la corpul unei femei, mai degrabă decât la cel al unui bărbat. Mi se pare mult mai sexy", a spus vedeta, fără niciun fel de inhibiții. Dându-și seama că afirmațiile ei l-ar putea răni și ului pe partenerul de viață, Christina a încercat să „repare răul". „Nu vreau să-l sperii pe Jordan, dar am o slăbiciune pentru femei, în general", a adăugat ea. Ca să aline totuși orgoliul, posibil „șifonat", al soțului Bratman, Aguilera a concluzionat: „Sunt mulțumită de ce am realizat până acum. Cheia e să găsești bărbatul potrivit".