Christina Aguilera, apariţie şocantă: cum a ajuns să arate cântăreaţa

Christina Aguilera, apariție șocantă: cum a ajuns să arate cântăreața

Ştire online publicată Joi, 22 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Necazurile se țin scai de Christina Aguilera. După ce s-a despărțit de Jordan Bratman, a încurcat imnul național al Statelor Unite la finala Super Bowl, din 2011, a fost implicată într-un scandal legat de consumul de alcool, cântăreața a șocat la ultima apariție.Tabloidele din Anglia au alocat spații extrem de largi ultimei apariții a celebrei cântărețe, considerate în urmă cu 5-6 ani una dintre cele mai atrăgătoare femei din lume. Trupul de viespe pe care îl etala în urmă cu ceva timp e istorie, acum Aguilera având multe kilograme în plus peste greutatea optimă.„Mereu am suferit pentru că eram prea slabă, acum iubesc faptul că am forme. În timp ce îmi promovam albumul Stripped, mi s-a sugerat o schimbare de look. Mă săturasem să fiu atât de skinny și am trecut la treabă”, a recunoscut Aguilera, conform thesun.co.uk, care pare mai voluptoasă ca niciodată. De altfel, englezii au speculat pe seama faptului că celebra cântăreață ar avea unele mese în care consumă până la 3.000 de calorii.