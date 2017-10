Chris Brown va juca într-o comedie romantică

Rapperul american Chris Brown va juca în comedia romantică "Think Like a Man", realizată pe baza bestsellerului "Act Like a Lady, Think Like a Man" scris de Steve Harvey.Cartea lui Harvey prezintă ceea ce bărbații cred cu adevărat despre dragoste, relații și angajament. Autorul dorea ca romanul său din 2009 să le ajute pe femei să-i înțeleagă mai bine pe bărbați, oferindu-le sfaturi în legătură cu comportamentele lor și ce trebuie să facă pentru a evita dramele, Mediafax.Adaptarea cinematografică a cărții va spune povestea a patru buni prieteni ale căror vieți amoroase sunt zguduite din temelii după ce femeile de care ei sunt interesați cumpără volumul lui Steve Harvey și încep să urmeze sfaturile din acea carte. Din distribuția filmului mai fac parte Kevin Hart, Michael Ealy, Gabriel Union, Regina Hall, Lala Vasquez și Jerry Ferrara. Filmul va ajunge pe marile ecrane în aprilie 2012.