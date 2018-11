Chitaristul trupei Aerosmith s-a prăbușit pe scenă

Chitaristul grupului rock american Aerosmith, Joe Perry, a fost spitalizat de urgență sâmbătă seară, la câteva minute după ce a cântat într-un concert al lui Billy Joel, la Madison Square Garden din New York, scrie AFP și News.ro. În vârstă de 68 de ani, Joe Perry s-a prăbușit la ieșirea de pe scenă, a indicat pentru AFP purtătorul său de cuvânt. Perry a fost invitat în concertul lui Billy Joel unde a cântat piesa trupei Aerosmith "Walk This Way" din 1975.







Muzicianul nu putea respira și o echipă medicală i-a acordat asistență. El a fost spitalizat duminică, a explicat purtătorul de cuvânt, precizând că Perry s-a trezit și este în stare să comunice. Chitaristul a anulat un concert pe care trebuia să-l susțină duminică în Florida, dar "ar trebui să își reia turneul ceva mai târziu în cursul acestei luni", potrivit aceleiași surse. Cauza exactă a stării sale nu a fost precizată.







Joe Perry este unul dintre membrii fondatori ai grupului Aerosmith.







El a povestit de mai multe ori că a suferit de dependența de alcool și de droguri de-a lungul anilor, în special la sfârșitul anilor 1970.







În 2016, el a leșinat pe scenă de data aceasta, în timpul unui concert al grupului Hollywood Vampires, o altă formație cu care colaborează. Atunci, starea sa a fost pusă pe seama oboselii, după ce chitaristul susținuse mai multe concerte la rând.

Joe Perry a concertat la București, în 2010, alături de Aerosmith, și în 2016, împreună cu The Hollywood Vampires.







Sursa: Digi 24 TV