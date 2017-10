Chinezii nu-l pot vedea pe Smith în noul film

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Restricțiile din China nu îi permit lui Will Smith să apară pe marile ecrane. Noul film SF, „I am Legend”, în care joacă actorul american, face ravagii în toată Asia. Singurii care nu îl pot vedea pe Smith sunt chinezii. Aprobarea pentru difuzarea filmului nu a fost încă dată, pentru că statul chinez a hotărât să interzică temporar peliculele din America, în încercarea de a-și întări industria autohtonă de film. „Ne-am străduit să meargă, însă doar anumite filme din străinătate sunt acceptate”, a spus Smith reporterilor din Hong Kong. Filmul „I am Legend” a primit deja undă verde pentru a rula în Hong Kong, India, Indonesia, Coreea de Sud, Malaezia sau Filipine. Pelicula este inspirată din romanul cu același nume al lui Richard Matheson. Acțiunea se petrece în New York, unde Smith interpretează rolul singurului supraviețuitor în urma declanșării unei epidemii mortale la nivel mondial.