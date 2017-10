Chelsea Clinton s-a căsătorit sâmbătă, în faţa a 500 de invitaţi

Chelsea Clinton s-a căsătorit sâmbătă, în fața a 500 de invitați

Luni, 02 August 2010.

Chelsea Clinton, fiica fostului președinte american Bill Clinton și a secretarului de stat Hillary Clinton, s-a căsătorit sâmbătă, într-un chioșc idilic decorat cu trandafiri albi, în fața a 500 de invitați. Tatăl miresei s-a declarat „atât de emoționat”, încât a considerat că simplul fapt că și-a condus fiica la altar a fost „o realizare majoră”, în timp ce mireasa le-a spus, în glumă, prietenilor săi că spera la o nuntă mică. Însă este greu să nu ieși în evidență atunci când se vorbește de „nunta regală” a Statelor Unite, iar pregătirile includ închiderea unei părți din spațiul federal aerian și verificarea drumurilor către locul unde a avut loc ceremonia de către Secret Service, scrie Daily Mail. Chelsea, în vârstă de 30 de ani, s-a căsătorit cu prietenul său din copilărie, Marc Mezvinski, în vârstă de 32 de ani, într-o ceremonie care a avut loc la ora locală 17.00, la Astor Courts, fosta locuință a omului de afaceri John Jacob Astor al IV-lea, din Rhinebeck, statul New York. La scurt timp după nuntă, părinții miresei au dat publicității un comunicat: „Astăzi am privit cu mare mândrie și emoție cum Chelsea și Marc s-au căsătorit, într-o ceremonie frumoasă, la Astor Courts, înconjurați de familie și prietenii apropiați. Nu puteam cere o zi mai frumoasă pentru a sărbători începutul vieții lor împreună și suntem foarte fericiți să îl primim pe Marc în familia noastră. În numele mirilor, vrem să mulțumim locuitorilor din Rhinebeck, pentru că ne-au primit pe noi și pe toată lumea cu bunătate în această zi specială”. În cele din urmă, atenția mediatică ce vine din a fi fiica lui Bill și Hillary Clinton a meritat, potrivit cotidianului britanic. Președintele american Barack Obama ar fi oferit Casa Albă pentru nuntă, în timp ce Ted Danson, un prieten al familiei Clinton, a sugerat vila sa din Martha’s Vineyard. Însă cuplul a optat pentru un orășel situat la circa 150 de kilometri nord de Manhattan și pentru relativă izolare a proprietății Astor. În noaptea dinaintea nunții, mulți dintre localnici s-au strâns pe străzile din Rhinebeck pentru a le transmite mirilor urărilor lor, înainte de repetiția ceremoniei, organizată de Beekman Arms Inn. Dar, deși au zâmbit și au făcut cu mâna, părinții lui Chelsea și ai lui Marc nu au dat detalii despre ceremonie, care ar fi costat 3,2 milioane de lire sterline. Cu o listă de 500 de persoane, ceremonia nu poate fi descrisă drept intimă, dar, potrivit unei surse, „Chelsea are de fapt un cerc foarte restrâns de prieteni”. „Însă bineînțeles că a înțeles că, ținând cont de cine sunt părinții ei, nu are de ales, trebuie să facă ceva mare”, a adăugat sursa. Așa că una dintre cererile sale ar fi fost ca ea și Marc să îi fi întâlnit, cel puțin, pe cei invitați. Au existat multe speculații privind cine a fost invitat, însă Steven Spielberg, producătorul Steve Bing, Barbra Streisand și Oprah Winfrey ar fi fost așteptați. Și Tony Blair ar fi primit o invitație, dar nu a putut participa.