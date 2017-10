Cheloo de la Paraziţii în juriul de la X Factor

Bendeac aruncă BOMBA:

Cheloo de la Paraziții în juriul de la X Factor

Mihai Bendeac a explicat faptul că nu a fost niciodată "un antenist" și a continuat prin a saluta decizia Antena 1 de a-l coopta în juriul X Factor pe Cheloo."Nu am fost niciodată un "antenist", iar Dan Voiculescu știu cum arată doar dintr-un tablou de pe peretele unui birou. Nu am participat la nicio întâlnire de trust, bere cu colegii,petrecere internă, externă, petrecere mondenă, nunta, botez, cumetrie. Nu am participat, totodată, nici la vreo tăiere de moț, tăiere de salariu sau chiar tăiere împrejur ori de porc... Și asta pentru că am vrut să rămân independent și să fiu un artist care își vinde produsul sau talentul unui distribuitor. Nu am fost, deci, niciodată, străpuns de un fior patriotic", a scris actorul pe Facebook, citat de Click."De aceea, consider că decizia și, evident, ideea în sine de a-l coopta pe Cheloo în juriul X Factor, reprezintă cel mai promițător moment al acestei televiziuni de ceva ani încoace. E ceva ce vine într-un moment neașteptat. Fiindcă cei pentru care Cheloo reprezintă un punct de interes, sunt genul de români care încă mai gândesc. Ei înșiși. Netulburați de mentalități învechite. Oameni care există și fără a avea nevoie de o dogmă sau de mineri care să le "curețe spațiul verde din fața Teatrului Național", mai spune Mihai Bendeac.