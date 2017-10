Cheloo: „Bunătatea şi sinceritatea ţin loc de Dumnezeu“

1

Mai e drum

HAARP CORD:De cand eram pusti, am avut curaju Sa caut adevaru sa elimin tot miraju Am oprit picaju l-am gasit pe Hristos Si m-am intors la dreapta credintei de ortodocsi x2 Tu zici ca nu exista Dumnezeu si totu’ ii permis Percepi libertatea fix ca un raton daltonist Sustii ca iarba nu e drog desi provoaca dependenta Ti-o spune un drogat notoriu cu experienta In esenta tu zici de Biblie ca-s mituri Cu toate ca n-ai citit nimic din ea vorbesti nimicuri Guvernul mondial vrea sa ne puna in frunte de cipuri Iti trebuie curaj sa fi serios nu fi ambiguu Iti tre’ curaj sa traiesti complet Concret nu poti sa fi drept in cabaret Nu poti fi lenes ca atlet Dar peste toate nu poti fi perfect Insa iti este peste toate sa imi accepti si cel mai mic defect Si duci un nesfarsit razboi in intelect Atata doar ca armele tale nu au nici cel mai mic efect