Charlize Theron pocnită de Will Smith

Ştire online publicată Joi, 14 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița de origine sud-africană a fost făcută knock-out de colegul de breaslă Will Smith, pe platoul de filmare al primei pelicule la care au lucrat împreună. Theron a povestit că la acea vreme juca împreună cu Smith în „The Legend of Bagger Vance”, perioadă în care acesta se pregătea pentru un alt proiect, „Ali”, în care urma să-l întruchipeze pe legendarul boxer Muhammad Ali. „Prima oară când am lucrat împreună m-a pocnit direct în față. Se pregătea pentru Ali, iar eu l-am încurajat să-mi arate câteva dintre mișcările învățate. Nu a calculat bine distanța și m-a făcut knock-out”, a declarat actrița de 33 de ani, citată de site-ul Bang Showbiz, consultat de Agerpres. Theron, care anul trecut a mai jucat alături de Smith în „Hancock”, a insistat însă că îi place să lucreze cu acesta, chiar dacă a căzut victima pumnului său puternic. „Aș fi bucuroasă să fiu pocnită de Will oricând. Mi-a jurat că a fost un accident”, a declarat frumoasa blondă.