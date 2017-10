Charlize Theron ar putea fi colegă de platou cu Tom Cruise

Ştire online publicată Miercuri, 05 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Charlize Theron ar putea juca alături de Tom Cruise în filmul „The Tourist”, regizat de Bharat Nalluri, un remake al producției franceze „Anthony Zimmer”, din 2005. În filmul „The Tourist”, Charlize Theron ar putea interpreta rolul unui agent Interpol, care se folosește de un turist american în încercarea de a prinde un criminal, alături de care a trăit o poveste de dragoste în trecut. Filmările pentru această producție vor debuta în luna martie. Scenariul, care a fost scris de Julian Fellowes, va beneficia de ultimele retușuri din partea lui Christopher McQuarrie, care a participat și la realizarea scenariului pentru filmul „Valkyrie”. Bharat Nalluri a mai regizat, recent, producțiile „Tsunami” și „Miss Pettigrew Lives for a Day”. De curând, actrița Charlize Theron a apărut alături de Will Smith în filmul „Hancock” și va putea fi văzută și în producțiile „The Burning Plain”, în regia lui Guillermo Arriaga, și „The Road”, regizat de John Hillcoat, în care va juca alături de Viggo Mortensen. Charlize Theron, în vârstă de 32 de ani, este câștigătoarea unui premiu Oscar pentru rolul din filmul „Monstrul” (2004) și mai are în palmares roluri precum cele din „Sweet November” (2001), „Cu capul în nori” (2004), „Eu, Peter Sellers” (2004) sau „Aeon Flux” (2005).