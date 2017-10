Charlie Sheen, la al treilea divorţ

Charlie Sheen, la al treilea divorț

Miercuri, 03 Noiembrie 2010.

Actorul american Charlie Sheen a depus actele pentru divorț, luni, punând capăt celei de-a treia căsnicii, marcată de o condamnare pentru agresiune comisă anul trecut asupra soției sale și, recent, de o escapadă scandaloasă într-un hotel din New York. Starul din serialul de televiziune „Doi bărbați și jumătate/ Two and a Half Men” a depus actele de divorț la Curtea Superioară din Los Angeles, pentru a pune capăt mariajului său cu agentul imobiliar Brooke Mueller, cu care era căsătorit din 2008. Cuplul are băieți gemeni în vârstă de 19 luni. Potrivit unor documente oficiale ale căror copii au fost obținute de editorii site-ului TMZ.com, Charlie Sheen a citat „diferențe ireconciliabile”. Charlie Sheen și Brooke Mueller locuiesc separat din decembrie 2009, când renumitul actor a fost arestat în stațiunea de iarnă Aspen din statul Colorado, după ce a amenințat-o pe soția lui Brooke cu cuțitul în ziua de Crăciun. Charlie Sheen, în vârstă de 45 de ani, a pledat vinovat în luna august la acuzația de agresiune și a fost obligat prin decizie judecătorească să se interneze pentru 30 de zile într-o clinică de tratare a dependenței de alcool și de droguri din California. Actorul s-a aflat apoi, pentru trei luni, în regim de eliberare condiționată.