Chanel nr. 1 se întoarce

Acum 20 de ani era cel mai faimos supermodel al lumii, la momentul respectiv Claudia Schiffer fiind aleasă să reprezinte imaginea Chanel nr. 1. Recent, Lagerfeld a readus-o în centrul atenției pe cea care la 37 ani arată la fel de bine. Trei zile au durat ședințele foto pentru colecția de primăvară, pe plaja din Saint Tropez. Creatorul afirma despre Claudia că este parte a unei alte lumi, a unei alte mode, altui spirit și timp… „Nu este prea ușor pentru ea să se schimbe, dar chiar nu mai are nevoie s-o facă”. Schiffer a continuat cariera de model, pentru campania lansată de mașina Citroen, unde a apărut nud, primind un onorariu, conform „Daily Mail” de 3 milioane lire sterline. Din 2002, este căsătorită cu producătorul Matthew Vaughn și are un băiețel, Casper, de 4 ani, și o fetiță, Clementine, 3 ani.