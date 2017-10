Cerută de nevastă: "Mi-a FOST RUȘINE să ZIC NU!"

Ştire online publicată Luni, 12 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Anca Neacșu, fosta componentă a trupei ASIA, a dezvăluit cum a fost cerută în căsătorie de Serkan, soțul său, în urmă cu doi ani.Cântăreața a explicat, la emisiunea ”Star Chef”, de la Antena Stars, că a fost luată prin surprindere și că, după ce a fost cerută de nevastă, i-a mărturisit mamei sale că a spus DA mai mult de rușine.”Mâncam o pizza la un resturant pe malul mării. La un moment dat îmi zice să ieșim afară să ne uităm la stele. Nu știam ce l-a apucat, i-am zis că afară e frig, iar eu abia am făcut baie pe cap și am răcit. Tot auzeam eu că vorbea cu un prieten, era panicat rău. A stabilit cu un prieten de-al lui care avea un iaht ca să pună pe cer un 'Marry me'. Ieșim noi și nu era nimeni afară că era ianuarie. Când să ne pupăm și noi, au ieșit toți ospătarii cu lumini, flăcări, foc. Chiar mă enervasem. Mi s-au făcut multe farse la care am bănuit la urmă care era adevărul, dar la asta nu m-am prins deloc. Eu eram în ugg-uri, nemachiată. O sun după pe mama și m-a întrebat dacă am acceptat, dar eu i-am zis: 'Ce era să fac, mi-a fost rușine să zic nu!'”, a declarat Anca Neacșu, scrie libertatea.ro.