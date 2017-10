Cerbul de Aur rămâne acasă

Ştire online publicată Luni, 08 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Răzvan Krivach a câștigat trofeul Cerbul de Aur la festivalul de la Brașov, încheiat sâmbătă seara, cu piesa „Too Much Love Will Kill You”, iar Cerbul de Bronz, precum și Premiul de popularitate au revenit tot concurenților români. Trupa Biondo din Suedia a primit premiul al doilea, Cerbul de Argint, cu melodia „Shine”, în timp ce, tot din partea României, Tony Poptămaș & Desperado feat. Alexandra Ungureanu au câștigat Cerbul de Bronz, cu „The Universe”, iar Annamari Dancs, care a interpretat „Burnin” a obținut Premiul de popularitate, din partea publicului. Francezii de la 3Nity au primit Premiul special al juriului, pentru melodia „Say Something”. Juriul celei de-a 16-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică Pop, Cerbul de Aur, a fost prezidat de Dida Drăgan și compus din Alfredo Tisocco (Italia), Antero Paivalainen (Finlanda), Eugen Doga (Moldova), Horia Moculescu, Marty Cintron (solist al trupei No Mercy), Rolf Wetzel (Germania), Valeriu Lazarov și Victor Socaciu. Festivalul s-a desfășurat în Piața Sfatului din Brașov, în perioada 3-6 septembrie.