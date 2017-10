Celine Dion, cu lenjeria intimă la vedere!

01 Februarie 2012

Invitata la Festivalul de Jazz din Jamaica, unde a incantat audienta cu vocea ei exceptionala, Celine Dion a last cam multe la vedere.Cantareata Celine Dion a fost invitata recent la Festivalul de Jazz din Jamaica, unde a incantat audienta cu vocea ei exceptionala.Prestatia impecabila a artistei a fost stirbita de rochia mult prea scurta pe care aceasta a ales sa o poarte in seara cu pricina.Astfel, solista, mama a doi copii, a lasat sa i se vada lenjeria intima.Celine Dion s-a schimbat radical stilul. Cantareata a renuntat la rochiile care o acoperau complet si a inceput sa poarta rochii foarte scurte, decolteuri indraznete si slituri adanci.Celine a purtat o rochie mini Balmain, care a lasat sa se vada mult mai mult decat trebuia. Oamenii din primele randuri i-au admirat lenjeria intima in toata splendoarea si au facut poze incontinuu.